Homem invade restaurante e mata quatro pessoas em Chicago

Um homem armado invadiu um restaurante na tarde de quinta-feira (30), em Chicago (EUA) e atirou contra os clientes do estabelecimento, deixando quatro mortos. Dois jovens foram encontrados mortos dentro do restaurante e outras duas vítimas do lado de fora.

De acordo com a polícia, três vítimas já foram identificadas: os irmãos Raheem e Dillon Jackson, de 19 e 20 anos, e Emmanuel Stokes, de 28.

Cerca de 2 km de distância do local do tiroteio, Patrice L. Calvin, de 26 anos, grávida de quatro meses, foi encontrada morta com um tiro na cabeça.

A polícia informou que os assassinatos foram uma represália de uma gangue pela morte de um homem de 37 anos, no dia anterior, na mesma região do South Shore de Chicago. Até o momento ninguém foi preso.