Homem faz selfie ao chegar em casa e encontrar namorada na cama com amante

Um homem flagrou a namorada na cama com o amante ao chegar em casa e tirou uma selfie, com o casal dormindo ao fundo. O americano Duston Holloway, de 23 anos compartilhou o registro nas redes sociais no último fim de semana.

Duston escreveu na publicação: "Quando você chega em casa e encontra outro homem na sua cama com a pessoa que você amava! Bons homens merecem boas mulheres". A postagem viralizou e o americano recebeu mensagens de internautas de diversas partes do mundo, elogiando a reação do rapaz, que reagiu ao flagra com bom humor.

O jovem excluiu a foto, mas compartilhou os prints das mensagens que recebeu dizendo: “Pessoas de todo o mundo demonstraram amor!!!”. Nas imagens, é possível ver uma mulher dizendo “vi sua história na imprensa de Taiwan” e outra comentando: "Ótimo homem! Enviando amor da Suécia".

Em uma das conversas, Duston confessou que seu primeiro pensamento foi de agredir o homem que estava dormindo na sua casa, mas em seguida escolheu registrar o momento sem stress.