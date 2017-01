Homem encontra cachorro em posto de gasolina e é surpreendido por recado em coleira

A maioria das pessoas quando encontra um animal perdido, especialmente um cachorro, tem o costume de ver se ele carrega uma coleira com identificação e assim devolver ao dono. Foi o que aconteceu com Tyler Wilson, que estava passeando por uma rua perto de sua casa em kentucky (EUA), e encontrou o cão Dew em um posto de gasolina.

Tyler imaginou que o animal estava perdido e foi ver o que estava escrito na coleira, quando foi surpreendido. “Meu nome é Dew. Eu não estou perdido. Eu só gosto de andar por aí. Me mande voltar para casa“, texto gravado no pingente.

Came up to me while I was pumping gas. Dew just likes to adventure pic.twitter.com/9C13t8WR4X