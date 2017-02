Homem dispensa flores e dá à namorada buquê com notas somando quase R$ 5 mil

Um homem resolveu dispensar as tradicionais flores e fazer um buquê de dinheiro para presentear a namorada. Somadas, as notas dobradas na forma de flor davam o valor de 10 mil yuans (cerca de R$ 4.460,00). O caso aconteceu em Changchun, na província de Jilin, na China.

De acordo com O Globo, o site "QQ" publicou que o homem entrou em uma loja de flores com as notas e pediu para uma funcionária montar o buquê com elas. O presente teria sido oferecido como comemoração do ano do galo no calendário chinês.

Nas redes sociais, o chinês foi criticado pela extravagância.