Homem decapita sua mulher e carrega sua cabeça por 8 km

Um homem foi preso, no fim do mês de janeiro, após andar oito quilômetros em ruas de uma vila da Índia segurando a cabeça de sua mulher pelos cabelos. Narayan Singh, de 38 anos, confessou ter decapitado a mulher após encontrá-la com outro homem. As informações são do jornal britânico “Metro”.

O indiano vivia com a mulher em uma fazenda no vilarejo Gharelli, na região de Ingoria, e caminhou da zona rural até as proximidades de uma unidade policial, onde se entregou para autoridades locais sob a alegação de que havia sido traído.

De acordo com testemunhas, Signh afirma que havia pedido para a mulher não manter contato com outros homens, mas, como ela não havia atendido ao pedido, resolveu se vingar. O indiano teria vigiado a mulher por vários dias antes de cometer o crime. O primeiro julgamento do fazendeiro esta previsto para acontecer em 14 dias. A data prévia foi marcada neste fim de semana.

A polícia local afirma que a violência contra a mulher se tornou “epidêmica” na região e que grupos têm iniciado protestos para pedir punição aos agressores.