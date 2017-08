Homem de 25 anos descobre câncer na garganta e mata amigo que o apresentou ao cigarro

Um cozinheiro de 25 anos matou seu amigo que o ensinou a fumar depois de desenvolver câncer de garganta.

Mustakeem Ahmad, do oeste de Deli, na Índia, alegadamente disse à polícia que ele estava irritado depois de ter sido informado de que sua doença estava relacionada com o tabagismo.

Ahmad, que trabalhou no restaurante de seu cunhado, nunca fumou até ser apresentado ao tabaco e à maconha por seu colega, conhecido apenas como Inayat.

De acordo com o Hindustan Times, depois de ter sido informado de que ele havia desenvolvido câncer, Ahmad comprou uma pistola e praticou tiro para que ele não errasse o alvo quando fosse confrontar seu colega de trabalho.

A polícia informou que Ahmad pediu para que seu cunhado demitisse Inayat, mas, como ele não foi atendido, levou a pistola carregada para o restaurante e começou uma briga com a vítima, atirando no amigo no meio da discussão.

Ahmad foi preso 24h após o crime.