Homem consegue tirar a carteira de motorista após 33 tentativas

Após 25 anos de tentativas frustradas, o britânico Christian Whiteley-Mason, de 42 anos, enfim, conseguiu tirar a carteira de habilitação.

De acordo com o Uol, ele passou por 14 instrutores diferentes e prestou 33 exames. Nesse período, Mason gastou mais de R$ 39 mil.

"Fiz 56 aulas com meu primeiro instrutor e ele, certo dia, me disse para desistir pois nunca iria conseguir passar no teste", contou ao jornal "Daily Mirror", acrescentando que etá muito orgulhoso de si mesmo.

"Para ser honesto, minha vida mudou. Senti que tinha conseguido conquistar tudo que queria. Isso era a última coisa que faltava", disse.