Homem consegue autorização legal para se casar com filho adotivo

Um homem de 79 anos recebeu autorização para se casar com seu filho adotivo de 69 anos. Em 2012, Nino adotou Roland para que tivesse alguma proteção legal para o seu relacionamento. Nessa época, o casamento gay ainda não estava legalizado na Pensilvânia (EUA).

Com o passar do tempo, pelo fato de passar a viver uma relação pai/filho, o pedido para casamento sempre esbarrava em algum impedimento legal, já que a adoção era tida como indissolúvel. Recentemente, a Suprema Corte do estado americano aprovou o casamento. Isso significa que legalmente, Nino poderá dissolver a adoção e se casar com Roland.

O caso não tem precedente na história jurídica dos EUA. Nino e Roland afirmaram sentir alívio com a decisão da juíza Susan Peikes Gantman, considerada por eles um "presente de Natal", segundo o "Metro".