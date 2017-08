Um homem acabou ferido no rosto após atirar em um tatu que estava em seu quintal. A bala bateu no animal e ricocheteou, voltando para o atirador.

De acordo com o G1, o incidente ocorreu no Texas, nos Estados Unidos, e o homem teria atirado três vezes contra o animal. A carapaça do tatu fez pelo menos uma das balas ricochetear, acertando o atirador na mandíbula.

O homem foi levado a um hospital próximo e o estado do tatu é desconhecido, uma vez que o animal não foi encontrado pela polícia local.