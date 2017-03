Homem acha bilhete premiado de loteria ao limpar o carro

Um homem levou um susto ao encontrar um bilhete premiado da loteria enquanto limpava o seu carro. De acordo com o Uol, ele ficou em choque ao descobrir o bilhete escondido debaixo de caixas de papelão antigas que ele mantém em seu carro para transportar sacolas de supermercado e mais ainda de imaginar que podia ter ficado rico há muitos meses, já que o sorteio ocorreu no dia 9 de janeiro do ano passado.

O soturdo, que não teve o nome divulgado, foi um dos quatro vencedores da loteria QuickPick. "Eu poderia ter jogado tudo fora! Isso quase aconteceu" disse o novo milionário, que conseguiu sacar o prêmio de cerca de R$ 2,43 milhões.