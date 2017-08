Homem é preso por desenterrar namorada morta para que seu ‘espírito’ o deixasse em paz

Um homem foi preso por "desenterrar o cadáver de sua ex-namorada e queimá-lo depois de afirmar que ele estava sendo assombrado pelo espírito dela".

Yuriy Golovin, de 30 anos, teria desenterrado o caixão de Olga Gileva cinco anos após sua morte. Ele incendiou o cadáver na vila de Menshchikovo, na Rússia.

Imagens divulgadas na internet mostram Golovin deitado no túmulo de Olga. Ela teria cometido suicídio há cinco anos, depois de lutar com o término do relacionamento entre os dois. Golovin afirma que ela aparece em seus sonhos desde então, de acordo com relatórios locais.

O acusado afirmou que o espírito dela o perseguia regularmente e um psíquico supostamente lhe disse que ele tinha que queimar seu cadáver para, assim, parar os pesadelos.