Guinness Book: Dupla enfrenta 50 horas de maratona na realidade virtual e consegue recorde

Para alguns não é difícil encarar maratonas de séries, filmes e jogos de vídeo games. Chega até a ser um costume. Mas e encarar um desafio de 50 horas? Por mais de dois dias consecutivos os desenvolvedores estadunidenses Alejandro “AJ” Fragoso e Alex Christison fizeram isso e quebraram o recorde mundial de mais tempo utilizando um headset de realidade virtual (ou na sigla em inglês VR) de uma só vez.

Seguindo as regras estabelecidas pelo Guinness World Record, a dupla passou esse tempo seguido em um apartamento em Manhattan, Nova Iorque, assistindo a conteúdos em realidade virtual com descansos de apenas cinco minutos a cada uma hora. Por meio de dois Oculus Rift e do app CyberLink PowerDVD 17, os recordistas viram títulos como “Rogue One: Recon – A Star Wars 360 Experience”, “Kong VR: Destination Skull Island” e “Invasion”, entre outras coisas.

Os olhos dos desenvolvedores eram monitorados por meio de câmeras para garantir que eles não estavam cochilando e eles tinham uma grande quantidade de lanches, café e energéticos para conseguir evitar cair no sono. Um médico de emergência ficou de plantão, já que é comum que longos períodos de uso de realidade virtual causem enjoos e vertigem, mas a dupla não chegou a vomitar em momento algum.