Grupo ligado ao EI assume ataque com foguetes em Israel

Um grupo filiado ao Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por disparar foguetes contra o resort israelense de Eilat, no Mar Vermelho, a partir da península egípcia do Sinai ontem, um ataque que Israel diz não ter causado vítimas nem danos. O grupo Província do Sinai disse ter lançado “uma série de foguetes Grad contra concentrações de ocupantes sionistas” em Eil...