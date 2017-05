Greenpeace escala Torre Eiffel em protesto contra Le Pen

Um grupo de ativistas do Greenpeace, junto com o movimento anti-Frente Nacional, escalou nesta sexta-feira (5) a Torre Eiffel, em Paris, para pendurar uma faixa com uma mensagem política contra a candidata à Presidência da França, a ultracionalista Marine Le Pen.

A faixa continha a frase "Liberdade, Igualdade, Fraternidade" e logo abaixo do slogan republicano francês, em letra negras e grande, estava uma hashtag com a palavra "Resista", uma mensagem dirigida contra Le Pen e seu partido.

De acordo com as autoridades locais, 12 pessoas foram detidas acusadas de derrubar uma barreira de proteção.

A ação, que acontece a dois dias do segundo turno presidencial na França, pretende "advertir contra o projeto de Marine Le Pen e o que representa como risco para as associações", declarou Jean-François Julliard, diretor geral do Greenpeace França, à rádio pública Francinfo.

"Queríamos dizer que somos contra a ascensão do nacionalismo e do autoritarismo na França e em outros países", acrescentou Julliard.

O incidente ainda expôs as preocupações dos franceses em relação à segurança do país. No entanto, as autoridades de Paris convocaram uma reunião emergencial. "Acima e além dos motivos, este golpe publicitário, no clima atual, expõe falhas no esquema de segurança da Torre Eiffel", disse o chefe de polícia, Michel Delpuech.