Grávida de 26 anos é morta em suposto ritual satânico na Argentina

Uma mulher grávida cujas cinzas foram encontradas em um terreno baldio pode ter sido assassinada em um ritual satânico. A suspeita é da polícia argentina, que acredita que Fernanda Pereyra, de 26 anos, tenha sido esfaqueada até a morte antes de ser queimada em um incêndio tão forte que apenas um colar foi deixado para identificá-la.

Pereyra, que estava grávida de seis meses, foi encontrada perto da cidade de Rincon de los Sauces, na Argentina.

Os investigadores acreditam que os assassinos usaram uma grande quantidade de gasolina para queimar o corpo da jovem e deixa-lo em cinzas. A vítima foi transportada em uma caminhonete que foi depois lavada, mas os vestígios de sangue e cabelo da vítima permaneceram, de acordo com os promotores Agustín Garcia e Fabian Flores.

A polícia prendeu três pessoas em conexão com o assassinato de Pereyra, seu ex-namorado Luciano Hernandez e seus dois amigos, Osvaldo Castillo e Diego Marillan. Os suspeitos também estiveram ligados ao tráfico de drogas e ligados a prática do satanismo.

Os oficiais que entraram na casa de um dos suspeitos dizem que encontraram música "satânica" e imagens com tridentes e mulheres em chamas. Outra suspeita é que uma ovelha encontrada no pátio também era usada nos rituais satânicos do trio.