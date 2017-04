Governo ampliou perseguição, aponta Anistia

A Anistia Internacional disse, em relatório divulgado ontem, que houve aumento das prisões arbitrárias na Venezuela com o objetivo de “silenciar a dissidência política”. A conclusão foi apresentada no relatório “Silêncio à Força”, no qual a ONG detalha casos e métodos de detenções de opositores no país caribenho. Entre as práticas que seriam usadas pelo governo, estão ...