Golfinho encalha em praia, banhistas tiram selfie e animal morre

Na última sexta-feira (11), um bebê golfinho morreu na Espanha após dezenas de banhistas terem tirado selfies com o animal encalhado na praia. O incidente aconteceu em Mojácar, na costa sudoeste do país, de acordo com a Equinac, uma organização não governamental em defesa dos animais marinhos.

Segundo publicações na página do Facebook da organização, o golfinho estava encalhado na praia e as pessoas, em vez de ligarem para órgãos que pudessem ajudar a colocar o cetáceo na água de volta, decidiram tirar selfies e tocar o animal. Uma pessoa preocupada ligou para o 112, número de emergência da Espanha. A equipe da Equinac então foi até à praia, mas, chegando lá, o animal já estava morto.

"Mais uma vez nós notamos que o ser humano é espécie mais irracional que existe. Há muitos que são incapazes de ter empatia por um ser vivo que está sozinho, assustado, com fome, sem sua mãe e com medo... e tudo o que você faz é tirar fotos e brincar, mesmo que o animal esteja sofrendo", escreveu a Equinac em sua página do Facebook.