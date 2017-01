Goianos atentos às medidas

Promessas de campanha do presidente Donald Trump começam a virar ações nos Estados Unidos. O anúncio para controlar a entrada de imigrantes e a ordem para construir muro na fronteira com o México deixam apreensivos goianos que moram ou pretendiam viver no território norte-americano. A pressão aumentou especialmente para aqueles que ainda não estão legalizados.A goiana Cybelle Bre...