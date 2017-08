Goianas relatam clima tenso em Barcelona após ataque terrorista com 13 mortos: “pânico e terror”

O famoso centro da cidade de Barcelona, na Espanha, foi palco de cenas terror e pânico nesta quinta-feira (17). De acordo com as autoridades espanholas, 13 pessoas morreram e 50 ficaram feridas, após serem atropeladas por uma van que avançou contra pedestres, próximo à Praça da Catalunha, em uma das Ramblas.

As autoridades locais estão considerando o caso como atentado terrorista. Toda a região foi evacuada e os feridos passam por atendimento.

Em entrevista ao O POPULAR, a professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Rita de Cássia, disse que “o clima da cidade é de pânico e terror”. Ela soube do atentado enquanto trabalhava em casa, após receber mensagem de uma amiga alertando sobre o caso.

“Ficamos chocados porque é um lugar que a gente frequenta, sempre passamos e levamos os amigos que estão em Barcelona”, disse a brasileira que mora há três anos com o marido e quatro filhos na cidade.

Rita de Cássia faz doutorado na Universidade de Barcelona, que fica bem próximo ao local do atentado. Segundo ela, as ações policiais estão sendo transmitidas em tempo real pela imprensa espanhola e qualquer movimentação estranha está sendo motivo para causar correria e desespero na população. “As imagens são muito tristes”, lamentou a goiana.

O mês de setembro é de férias escolares no país, por isso, Rita acredita que a maioria das pessoas que circulavam pela região no momento atropelamento são turistas de diferentes nacionalidades.

A jornalista goiana Gabriela Marques, que também mora na cidade alvo do ataque, está acompanhando o caso pelos telejornais e contou que algumas estações de metrô próximas ao local do ataque foram fechadas.

A agência Reuters afirmou que dois homens armados teriam deixado o veículo, uma van, e invadido um restaurante. Mas essa informação ainda não foi confirmada pelo Ministério do Interior. De acordo com o site ElPeriódico, fontes policiais informaram que há reféns no local.

O site Estadão divulgou o retrato do suspeito de dirigir a van. Ele foi identificado como Driss Oukabir, dono de um passaporte espanhol de origem de marroquina.

As vítimas que procuraram abrigo em lojas, hotéis e edifícios foram orientados a continuarem trancado e não circularem pelas ruas.