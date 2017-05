Garota de 14 anos é baleada na cabeça por adolescentes que não gostavam das suas postagens

Uma adolescente de 14 anos não sabia o risco que estava correndo ao fazer publicações no Snapchat. Dois rapazes de 16 anos atiraram duas vezes na cabeça da jovem e ainda a abandonaram com vida em uma vala na cidade de Smithfield, nos Estados Unidos. O crime aconteceu em fevereiro desse ano e os acusados alegaram que a motivação foram os vídeos e fotos compartilhados pela vítima. Segundo eles, os conteúdos eram irritantes.

A menina, Deserae Turner, precisou passar dois meses internada, ficou parcialmente cega e teve paralisia no lado esquerdo do corpo. A mãe dela contou que ela ainda tem fragmentos da bala alojados no cérebro.

Na última quarta-feira (10), a justiça norte-americana determinou que os dois rapazes de 16 anos fossem julgados como adultos. Os amigos Colter Danny Peterson e Jayzen Decker vão responder por tentativa de homicídio qualificado e roubo.