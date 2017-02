Funerária oferece serviço de drive-thru para velórios

Uma funerária em Memphis, nos Estados Unidos, está dando o que falar com o lançamento de um novo serviço: o drive-thru para funerais. Quem decidir velar seu ente querido com a Funerária R. Bernard, vai poder dar o último adeus sem sair do carro. A ideia dos proprietários é deixar tudo mais conveniente para as famílias.

“Algumas pessoas simplesmente não querem lidar com a confusão, o caos de um grande funeral, ou estacionar, especialmente com tempo ruim. É uma conveniência extra para esses”, afirmou Ryan Bernard, dono da casa funerária, ao site Localmemphis.com.

De acordo com a publicação, o serviço é gratuito para os clientes com pacotes funerários e até agora quatro famílias experimentaram. Quem solicitar o serviço marca um tempo para que os motoristas possam prestar suas últimas homenagens a quem morreu. "Nós colocamos o seu amado na área de visualização drive-thru em torno de 1 hora e eles terão de 1 a 2h30 para visitar", diz Bernard.