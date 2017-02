Funcionários de funerária invadem enterro para cobrar dívida e levam corpo como garantia; veja vídeo

Um homem morreu e teve seu corpo ‘confiscado’ por funcionários da funerária, por causa de uma dívida de cerca de 100 reais. Os trabalhadores alegam que a família não tinha a intenção de pagar pelas roupas que eles colocaram no defunto para o enterro.

Um vídeo do momento está circulando nas redes sociais. Dois homens invadem a cerimônia de enterro, abrem o caixão e levam o corpo que seria enterrado. De acordo com o site Citi News, o ato foi uma represália para garantir que a dívida fosse paga pelos parentes do homem morto.

Confira o vídeo do caso bizarro: