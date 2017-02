Funcionário de hospital quebra perna de recém-nascido ao trocar fralda

Um funcionário de um hospital quebrou a perna de um recém-nascido enquanto trocava sua fralda. A cena foi flagrada por câmeras de segurança da unidade de saúde.

Nas imagens, o recém-nascido começa a chorar e o funcionário vai até a incubadora e puxa a perna dele com força para trocar a fralda. De acordo com o jornal Times Now, os médicos diagnosticaram a fratura durante uma checagem de rotina.

“Meu bebê foi torturado durante a noite pelo funcionário que ainda quebrou a perna dele”, disse o pai da criança. O bebê havia dado entrada no centro médico há três dias após problemas respiratórios.

O servidor do hospital foi levado para a delegacia e será investigado. “Nós temos uma cópia da gravação e já começamos os depoimentos para saber a verdade”, disse um porta-voz da polícia de Roorkee, na Índia.