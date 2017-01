Filho e nora mantém idosa de 92 anos presa em jaula; veja vídeo

Imagens chocantes mostram uma idosa de 92 anos sendo forçada a viver em uma jaula pelo filho e a nora. No vídeo, a mulher está sentada no chão presa em sua cela. É possível perceber que no local não há saneamento básico e nem sequer uma cama, a mulher dormia em um pedaço de madeira com um cobertor.

A repercussão das imagens forçou as autoridades locais a intervir e enviar a idosa para o hospital, o caso aconteceu na província chinesa de Guangxi. De acordo com a vítima, ela estava sendo mantida na cela há anos e não se alimentava com frequência. Agora ela se recupera no hospital. As informações são do People's Daily Online.

O filho e a nora foram oficialmente notificados, mas não consideraram que estavam tendo uma má atitude com a idosa. Funcionários foram obrigados a denunciar o caso ao governo local que imediatamente criou uma investigação e ordenou a liberação da vítima.