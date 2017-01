Filho de político contrata 50 strippers para dançar em funeral do pai

Um ato inusitado durante o velório de um político de Taiwan chamou a atenção do mundo. Isso porque o filho dele contratou 50 strippers para se apresentar sobre os veículos que formavam o cortejo fúnebre pelas ruas da cidade de Chiayi, no sul do país. A informação foi publicada pelo site Huanqiu.

Foram divulgadas magens e vídeos do funeral de Tung Hsiang nas redes sociais. Elas mostram as dançarinas vestidas de preto fazendo pole dance. O filho do político informou que o pai amava a vida e esse fineral foi uma forma de homenageá--lo "da melhor maneira possível".