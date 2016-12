Filha de Saddam Hussein diz que Trump ‘tem grande sensibilidade política’

Nesta quinta-feira (22), a filha do ex-líder iraquiano Saddam Hussein, demonstrou otimismo com a eleição de Donald Trump para presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista à rede CNN, Raghad Saddam Hussein disse que o presidente eleito é um republicano que "tem grande sensibilidade política" e é "diferente dos seus antecessores" na Casa Branca.

Raghad ainda culpou os Estados Unidos pela instabilidade política e social no Iraque nos últimos anos. Está foi uma das primeiras declarações explícitas dela na mídia ocidental após a morte do pai.

"Este homem acabou de chegar à liderança. Pelo que parece, ele tem um alto nível de sensibilidade política, é muito diferente do seu antecessor. Ele expôs os erros dos outros, especificamente sobre o Iraque, o que significa que ele é muito consciente dos erros feitos no Iraque e do que aconteceu ao meu pai", falou à rede CNN.



Raghad Saddam Hussein tem 48 anos e outros quatro irmãos. O tirano Saddam Hussein governou o Iraque de julho de 1979 a abril de 2003. Condenado por crimes contra a humanidade, o iraquiano foi enforcado no dia 30 de dezembro de 2006.



Ao ser questionada sobre as imagens da morte de seu pai, Raghad disse que nunca assistiu e se recusa a ver. "Os detalhes da sua morte são feios e dolorosos, mas é uma morte honrosa", disse ao repórter da CNN.

Durante seu enforcamento, Saddam Hussein se recusou a vestir capuz e se manteve indiferente, sem demonstrar nenhum tipo de emoção.



"Eu não acredito que ele teria tido uma morte menor que essa. Foi uma morte que trouxe orgulho a mim, meus filhos, minhas irmãs, seus filhos, e todos que o amam e têm um lugar pra ele em seus corações", finalizou.