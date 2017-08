Família leva idosa doente ainda viva à funerária para esperar a morte dela

Uma idosa de 64 anos doente foi retirada pelos familiares de um hospital e levada ainda com vida a uma funerária para esperar a morte. Carmen del Pilar Chacón passou 18 horas deitada sobre uma mesa, coberta por uma manta e rodeada por familiares que apenas esperavam pelo seu falecimento.

A história ocorreu na Bolívia. Segundo a BBC, polícia acabou intervendo no “velório” e três pessoas acabaram presas. Chacón havia sido internada com um quadro grave de pneumonia, diabetes, hipertensão e anemia, mas foi tirada do hospital por uma de suas filhas, o marido desta e uma tia dele enquanto ainda estava inconsciente.

Ainda de acordo com a BBC, foi uma amiga da idosa que percebeu, durante o funeral, que ela ainda estava viva. "Me aproximei para ver minha amiga e vi que ela estava com vida em uma mesa, coberta por uma manta", disse em seu perfil no Facebook Escarly Ticona. A amiga ainda contou a uma emissora de TV local que questionou a filha de Chacón por que ela havia levado a mãe ainda viva para a funerária. "Ela me disse que não poderia levá-la para sua casa porque tem uma filha", disse.

A idosa foi retirada de seu funeral e levada ao hospital pela polícia. Seu estado de saúde ainda é considerado grave.