Família diz que foi expulsa de voo da Delta por negar assento do filho; veja vídeo 🎥

Um casal da Califórnia denunciou, nesta quinta-feira (4), ter sido expulso de um voo da Delta nos Estados Unidos por se negar a ceder o assento do filho para outro passageiro.

Em um vídeo postado no Youtube (veja abaixo), é possível escutar um funcionário da Delta pedindo que o casal retire o filho de 2 anos do assento.

O pai, Brian Schear, se nega a retirar a criança porque havia pago pelo lugar, mas ainda assim é expulso do avião com a mulher e os dois filhos. A família é de Huntington Beach e viajava do Havaí para Los Angeles.

"Isto é um crime federal, você e sua mulher serão presos e as crianças irão para um orfanato", diz o funcionário da Delta quando Schear se nega a deixar o avião.

Em um comunicado, a Delta informou que está analisando o incidente com a família Schear "para entender melhor o que ocorreu e apresentar uma solução".

Veja o momento em que a família é ameaçada e expulsa de voo da Delta: