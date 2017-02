Família acha cobra no vaso sanitário e descobre mais 23 escondidas na casa

Uma família levou um susto ao se deparar com uma serpente saindo do vaso sanitário na casa onde moram, no Texas. E em seguida descobriram que havia outras 23 escondidas.

Assustada com a cena, uma moradora golpeou a cobra com uma pá e a matou. Logo depois, uma equipe especializada na captura de animais foi acionada e ao chegar ao local, os funcionários desconfiaram que o problema fosse ainda maior.

Após uma inspeção na casa, descobriram um esconderijo onde viviam outras 23 cobras da mesma espécie. Elas estavam escondidas em um abrigo contra tempestade no subsolo da residência.