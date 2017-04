Explosão em metrô de São Petesburgo, na Rússia, deixa mortos e feridos; veja vídeos

Uma explosão em uma estação de metrô em São Petersburgo, no oeste da Rússia, deixou ao menos dez mortos segundo agências de notícias locais. Haveria também dezenas de feridos. As informações são preliminares.

Veja vídeo minutos após a explosão:

Circulam imagens de destroços em uma plataforma e pessoas deitadas no chão. A porta de um dos vagões está danificada pelo que parece ser uma explosão e há fumaça dentro do túnel. Em um vídeo, passageiros tentam resgatar vítimas de dentro do trem, entre as ferragens.

O presidente russo, Vladimir Putin, estava na cidade e planejava se reunir ali com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Ele foi informado sobre a explosão.

Veja alguns tuítes com imagens do local da explosão:

Взрыв в питерском метро pic.twitter.com/qJSF9I6tNQ — Рина Поличенкова (@ave_katerina) 3 de abril de 2017