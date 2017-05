Explosão durante show de Ariana Grande deixa mortos na Arena Manchester 🎥

Atualizada às 20h57 - 22/05/2017

O show da cantora Ariana Grande na Arena Manchester, na Inglaterra, terminou em confusão na noite desta segunda-feira (22) após duas explosões serem ouvidas pelo público. De acordo com um fã ouvido pelo jornal britânico Daily Mail, os barulhos ocorreram logo após a cantora e compositora norte-americana acabar a apresentação e deixar o palco.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que os fãs da cantora deixaram o local em pânico. Através do Twitter, a polícia da cidade confirmou que há mortos e feridos no local. Pelo menos dez viaturas policiais, cinco ambulâncias e duas vans foram deslocadas para o local.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

Um fã que estava no local fala de 20 a 30 corpos no local:

Eyewitness Andy @BBCNews just said he saw "about 20 to 30 bodies that looked dead" nearby. Added that they were kids. So sad. #Manchester