Exercícios simulam ataque

Forças da Coreia do Sul e dos Estados Unidos promoveram ontem uma de suas maiores manobras conjuntas com armas reais já efetuadas, um dia após a realização, por parte da Coreia do Norte, de um grande exercício de artilharia em seu país.Os trabalhos de ontem, desenvolvidos no condado de Pocheon, incluíram manobras previamente programadas que fazem parte das simulações conju...