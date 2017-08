Execução de homem por estupro e morte de menina de 3 anos reúne milhares em praça pública no Iêmen

A execução em praça pública de Muhammad al-Maghrabi, de 41 anos, reuniu milhares de pessoas no centro de Sana, capital do Iêmen, na Ásia, na tarde da última segunda-feira (31).

Ele foi condenado à morte por estuprar e assassinar uma menina de 3 anos. A pena foi cumprida sob forte esquema de segurança devido ao temor de que al-Maghrabi fosse linchado.

No início do cumprimento da sentença, Muhammad al-Maghrabi recebeu 100 chibatadas. Depois disso, ele foi deitado de barriga para baixo, com as mãos amarradas nas costas e recebeu cinco tiros de fuzil na altura do coração.

A execução foi realizada em praça pública porque as autoridades de Sana queriam tornar o caso um exemplo de combate do governo ao crime.

À imprensa, o pai da criança morta, que acompanhou o cumprimento da sentença no local, afirmou estar "aliviado" e "renascido". "Hoje foi o primeiro dia da minha vida", disse ele.