Ex-presidente Bush pede respostas sobre relação de Trump com a Rússia

O ex-presidente dos EUA George W. Bush (2001-2009) criticou o atual mandatário, Donald Trump, por seus ataques à imprensa e a falta de transparência no governo.

"Acho que todos nós precisamos de respostas... Não sei o caminho certo a tomar. Mas sei que essa questão precisa ser respondida", disse Bush ao ser questionado no programa matutino "Today", da rede NBC, sobre as suspeitas de que assessores da campanha de Trump estiveram em contato com membros do governo russo durante a eleição de 2016.

Ele não descartou a ideia de um promotor ser designado especialmente para a investigação, nos moldes do caso Watergate, que levou à renúncia do então presidente Richard Nixon em 1974.

Bush também defendeu o papel da mídia em fiscalizar os líderes mundiais, lembrando que "o poder pode ser viciante". "Precisamos de uma mídia independente para fiscalizar pessoas como eu."

Para ele, os EUA não conseguirão convencer governos autoritários, incluindo a Rússia, a se abrir ao escrutínio da imprensa se líderes americanos tentam desacreditar a imprensa do seu próprio país.

O ex-presidente alertou ainda para políticas de imigração que discriminam muçulmanos. "Eu defendo uma política imigratória que seja acolhedora e respeite a lei", disse Bush.