Ex-namorado coloca fotos eróticas da noiva em mesas e causa enorme briga em festa de casamento

Uma briga em massa estourou em uma recepção de casamento depois que o ex-namorado da noiva colocou fotos eróticas dela nas mesas dos convidados. Fotos e vídeos do ocorrido foram divulgados na internet nesta quinta-feira (22) e mostram os familiares dos noivos brigando entre si com socos, chutes e até com cadeiras, que foram jogadas.

A confusão ocorreu durante uma festa de casamento em Toronto, Ontário. Inicialmente o irmão da noiva achou que as fotos foram colocadas no local por um dos padrinhos.

A história rapidamente se tornou viral e não se sabe ainda como ficou o casamento após a confusão.