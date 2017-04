Ex-miss italiana atacada com ácido no rosto pelo ex-namorado posta selfie no Instagram 📷

A ex-miss italiana Gessica Notaro, agredida com ácido pelo ex-namorado, abriu um perfil no Instagram e postou sua primeira selfie após o ataque, ocorrido no início de janeiro.

Notaro, de 28 anos, ficou internada por quase dois meses e passou por três cirurgias, sendo duas no rosto e uma no olho esquerdo, o mais comprometido pela agressão - ainda não se sabe se ela conseguirá recuperar totalmente a visão desse olho.

Buongiorno amici questo è il mio primo selfie dopo tanto tempo ❤ L'ho fatto per garantirvi che questo è il mio UNICO profilo Instagram e che tutti gli altri sono falsi, creati da persone che si divertono a scrivere frasi e pubblicare vecchie foto rubate da internet spacciandosi per me. Vi chiedo aiuto per segnalare questi individui.. Grazie mille ❤ Uma publicação compartilhada por @gessica.notaro em Abr 22, 2017 às 1:21 PDT

"Essa é minha primeira selfie após tanto tempo. Fiz isso para garantir que esse é meu único perfil no Instagram e que todos os outros são falsos, criados por pessoas que se divertem escrevendo frases e publicando velhas fotos roubadas da internet para se passar por mim", escreveu a ex-miss, em uma mensagem postada no último sábado (22).

Originária de Rimini, na Emília-Romana, norte da Itália, Notaro foi eleita miss dessa região em 2007, quando também disputou o concurso Miss Itália. Depois disso, passou a trabalhar como adestradora em um aquário de sua cidade e chegou a ter experiências televisivas na emissora pública "Rai" e na rede privada "Mediaset", de propriedade de Silvio Berlusconi.

Aos investigadores, ela acusou o ex-namorado, Edson Tavares, um cidadão do Cabo Verde, na África, de tê-la atacado com ácido na porta de sua casa. Tavares está preso na penitenciária de Forlì, mas jura inocência. Antes disso, ele já havia sido denunciado por maus-tratos por outra mulher e proibido de chegar a menos de 50 metros da vítima.