Ex-atriz pornô diz ter sido ameaçada pelo Estado Islâmico

(ANSA) - A ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa confirmou que foi ameaçada por membros do Estado Islâmico nos seus primeiros dias de fama, de acordo com uma entrevista dada ao programa de rádio Sports Junkies.

Atualmente trabalhando como comentarista esportiva, Mia avaliou que as ameaças mudaram a sua rotina. "Eu acho que ter o EI ameaçando me decapitar realmente definiu um novo padrão para mim. Por exemplo, se eu olho para um fã do Dallas Cowboys (time de futebol americano), eu penso: 'você não pode me machucar'. Tenho o Estado Islâmico me ameaçando. Você não me assusta", disse.

Ainda segundo a ex-atriz pornô, as ameaças chegaram pelas redes sociais, quando sua meteórica carreira de três meses no ramo pornográfico decolou. "Eles fizeram uma foto minha sendo decapitada e ameaçaram que isso realmente poderia acontecer comigo", relembrou.

Em 2014, a carreira de Mia ganhou destaque após um vídeo em que fazia sexo com roupas típicas muçulmanas. A gravação foi a mais acessada no site "Pornhub".

Aos 24 anos e vivendo nos Estados Unidos desde 2000, Mia Khalifa possui mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram. (ANSA)