Ex-assessor de Trump recebeu de russos

O ex-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca Michael Flynn, foi pago por companhias russas antes de se tornar conselheiro do então candidato à presidência Donald Trump. As informações foram retiradas de documentos obtidos por um comitê de supervisão do Congresso. Flynn recebeu US$ 11.250 de uma empresa de carga aérea, suspensa como fornecedora pelas Nações...