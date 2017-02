EUA: Secretário dá apoio a solução política para a guerra na Síria

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, deu apoio ontem a uma solução política para a guerra civil na Síria, a primeira manifestação do governo de Donald Trump favorável às negociações para o fim do conflito. Em encontro com aliados dos EUA contrários o regime de Bashar al-Assad, o chefe da diplomacia negou que o país tenha se inclinado à Rússia, que au...