EUA inicia instalação de escudo antimísseis na Coreia

Tropas dos Estados Unidos começaram a instalar o escudo anti-mísseis THAAD na Coreia do Sul, com o objetivo de interceptar projéteis norte-coreanos. Um porta-voz do ministério da Defesa sul-coreano confirmou que a instalação começou na localidade de Seongju, na região central do país. Devido aos diversos testes de mísseis da Coreia do Norte, os EUA e o governo da ...