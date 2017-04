EUA executam dois condenados por estupro e homicídio

Uma dupla execução de presos, realizada na segunda-feira (24), está causando controvérsia nos Estados Unidos. Eles fazem parte das oito execuções que devem acontecer em apenas 11 dias no estado americano do Arkansas. A última dupla execução do país aconteceu 17 anos atrás, no Texas.

O preso Marcel Williams, 46 anos, condenado por sequestrar, estuprar e assassinar Stacy Rae Errickson em 1994, foi morto às 22h33 (hora local), depois de fazer sua última refeição, onde pediu frango frito, pudim de banana, nachos, batatas fritas com ketchup e dois refrigerantes.

No mesmo dia, aconteceu a execução de Jack Jones, 46 anos, que violentou e matou Mary Phillips e espancou a filha da mulher.

A dupla execução foi justificada pelo governador do Arkansas, Asa Hutchinson, devido a proximidade da data de validade de uma das substâncias utilizadas nas injeções letais. A fórmula conta com as substâncias midazolam, brometo de vecuronio e cloreto de potássio, que são administrados um depois do outro. O midazolam vence no dia 30 de abril e é criticado por especialistas e críticos da pena de morte por não fazer efeito suficiente para deixar o condenado inconsciente, podendo provocar grande dor.