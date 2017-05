EUA: em discurso, Trump vai pedir apoio aos muçulmanos no combate ao terrorismo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai fazer um discurso pedindo que líderes muçulmanos ajudem no combate ao terrorismo. O líder norte-americano vai discursar hoje em Riade, na Arábia Saudita, por volta das 10h10 no horário de Brasília.

A erradicação do terror vai demandar "um confronto honesto ante a crise do extremismo islâmico e os grupos terroristas que os inspiram", disse uma nota divulgada pela Casa Branca, neste domingo, antes do pronunciamento oficial de Trump.

Segundo a nota, a intenção de Trump não é apontar como as pessoas devem viver, "ou o que devem fazer, o a quem devem ou não adorar", mas sim apontar que "está não é uma batalha entre diferentes crenças, diferentes seitas ou civilizações", mas sim uma batalha "entre o bem e o mal".

O presidente está no segundo dia da sua primeira viagem internacional no cargo. A Arábia Saudita e os Estados Unidos devem concordar com negócios e investimentos potenciais no valor de US$ 300 bilhões ao longo da visita do presidente americano.