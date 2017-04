EUA dizem que sucessor de Maduro terá última palavra sobre saída da OEA

Os Estados Unidos advertiram nesta quinta-feira (27) que a decisão final sobre a saída da Venezuela da Organização dos Estados Americanos (OEA) caberá ao sucessor do presidente Nicolás Maduro, já que o processo pode levar até dois anos. As informações são da agência EFE.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Mark Toner, os EUA gostariam que o país sul-americano permanecesse na organização, mas "só se cumprir com os padrões democráticos da mesma”.

"A declaração feita ontem pela ministra das Relações Exteriores (da Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre a saída da OEA) não tem um efeito real imediato e nem prático, porque deixar a Organização dos Estados Americanos pode levar até dois anos", disse Toner aos jornalistas.

"Isso se estenderia até depois do final do mandato do presidente Maduro, e a decisão só poderia ser definitiva se for apoiada por seu sucessor", acrescentou o porta-voz.