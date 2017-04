Estrela de filme da Disney é encontrado morto dentro de carro

O ator Michael Mantenuto, que estrelou o filme da Disney "Desafio no Gelo", de 2004, foi encontrado morto dentro de um carro em Des Moines, nos Estados Unidos. De acordo com o site TMZ, o ator, de 35 anos, tirou a própria vida com um tiro na cabeça.

O filme, que o projetou para o estrelato e que conta a história real do time olímpico de hóquei nos EUA, tem no elenco nomes célebres, como Patricia Clarkson e Kurt Russell.

Nele, o ator viveu Jack O'Callahan, que ficou famoso por voltar de uma lesão direto para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 e fazer o gol que deu a medalha de ouro aos EUA na partida contra a Finlândia. Ele também fez "Dirtbags" (2006) e "Surfer, Dude" (2008). Após a aventura no cinema, ele se alistou nas Forças Armadas.

Em comunicado, o coronel Guillaume Beaurpere lamentou a morte de Michael. “Aqueles de vocês que conheciam Mike se lembrarão dele por seu amor apaixonado por sua família e seu compromisso com a saúde da força”, escreveu.