Estados Unidos: Secretário exige que Rússia honre acordos na Ucrânia

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse ontem que o país está pronto para cooperar com a Rússia, mas exigiu que o governo de Moscou cumpra com seus compromissos para pôr fim ao conflito no leste da Ucrânia.A declaração de Tillerson foi feita após um encontro com o chanceler russo, Sergei Lavrov, durante a conferência do G-20 (grupo das 20 maiores econ...