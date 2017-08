Estado Islâmico assume autoria de atentado em Barcelona

O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado em Barcelona que deixou ao menos 12 mortos e mais de 80 feridos. O grupo divulgou comunicado através de sua agência de notícias, Aamaq, e o núcleo de inteligência SITE, que monitora grupos extremistas, confirmou a informação.



Um motorista avançou com uma van contra uma multidão em uma avenida do centro da cidade, perto das Ramblas, área turística de Barcelona. O motorista foi preso e já identificado, enquanto outro suspeito foi morto pela polícia.



Este é o pior ataque da história da Espanha desde 2004, quando extremistas islâmicos explodiram bombas no metrô de Madrid, matando 191 pessoas e ferindo mais de 1.800.