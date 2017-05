Estado Islâmico assume autoria de atentado contra cristãos coptas no Egito

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) assumiu a autoria do ataque contra um ônibus no qual viajavam cristãos coptas na província de Minia, no sul do Egito, que deixou 29 mortos e 13 feridos ontem (26). Em comunicado, cuja autoria não pôde ser comprovada, e divulgado através do Telegram, o grupo informou que "soldados do Califado" cometeram o atentado em que mais de 31 "cruzados", em referência aos cristãos, perderam a vida.

A organização jihadista explicou na nota que um grupo de homens realizaram uma "emboscada" quando os cristãos seguiam em direção ao mosteiro de São Samuel, ao oeste de Minia. Além disso, disse que pelo menos 24 dos cristãos ficaram feridos e que um dos veículos foi incendiado. A informação é da Agência EFE.

De acordo com os últimos dados da procuradoria egípcia, que entrevista testemunhas e feridos do ataque, dois carros, nos quais havia seis homens mascarados, pararam em frente ao ônibus para bloquear o caminho.

Dois jihadistas do grupo entraram no ônibus, que transportava os cristãos coptas, e roubaram todos os bens enquanto ameaçavam os passageiros com armas de fogo.

Após isto, segundo a procuradoria, os jihadistas começaram a disparar dentro do veículo, uma versão que difere da que foi divulgada pelo Ministério do Interior, na qual os terroristas teriam atirado aleatoriamente de seus carros, e não de dentro do ônibus.

Os investigadores informaram também que encontraram outro carro queimado a 200 metros de distância do local onde ocorreu o ataque e que várias armas foram encontradas no interior do veículo durante uma inspeção.

O EI assume desta maneira a autoria do terceiro massacre contra os cristãos coptas nos últimos seis meses, que deixaram quase 80 mortos no total.

O presidente egípcio Abdel Fatah al-Sisi ordenou ontem que as forças aéreas realizassem bombardeios contra pontos jihadistas perto de Derna, um dos redutos extremistas situado no leste da Líbia. O governante afirmou ainda que o Egito "não hesitará em atingir centros de treinamento" dos terroristas, tanto em "solo egípcio como estrangeiro".