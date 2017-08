Espanha identifica Moussa Oukabir como suposto autor de ataque em Barcelona

O suposto motorista da van envolvida no ataque terrorista de ontem em Barcelona foi identificado pela polícia espanhola como Moussa Oukabir, segundo várias fontes de mídia.



Oukabir, que teria entre 17 e 18 anos, é o irmão mais novo de Driss Oukabir, um marroquino de 28 anos que foi detido e teria alugado o veículo, de acordo com reportagem do Telegraph.



Moussa Oukabir pode ter escapado de uma operação de busca em Barcelona ao matar um homem a facadas e roubar seu carro, informou o The Australian.



No ataque de ontem, a van avançou contra uma multidão em Barcelona, matando ao menos 13 pessoas e ferindo outras 100. Fonte: Dow Jones Newswires.