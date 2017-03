Erros podem interromper crescimento, diz FMI

A economia mundial voltou a ganhar impulso no último ano, mas políticas “erradas” podem interromper o processo, afirmou ontem a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde. Em comunicado divulgado após o fim do encontro de ministros de Finanças e presidentes de bancos centrais do G-20, o grupo das maiores economias do planeta, Lagard...