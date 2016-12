Enviado da ONU para Síria celebra trato

O enviado especial da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Síria, Staffan de Mistura, se mostrou satisfeito com o anúncio do cessar-fogo que entrou em vigor em todo o país.Para o representante das Nações Unidas este deverá ser um passo crucial em direção as negociações diplomáticas que possam colocar um fim ao conflito do país.“Estes avanços devem contribuir para ne...